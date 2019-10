Per Todd Philips il Joker del film potrebbe non essere il villain di Batman

Che Joker sia un film nato per far discutere è un fatto sotto gli occhi di tutti: tra valore oggettivo dell'opera, polemiche per l'utilizzo della violenza e disquisizioni sulla natura del personaggio ci saranno motivi di discussione da qui a un bel po' di anni a venire.

Sull'ultimo punto in particolare si è detto e ridetto: il Joker interpretato da Joaquin Phoenix è davvero quello che tutti conosciamo per essere la temibilissima nemesi di Batman? Fino all'uscita del film, infatti, c'erano addirittura dubbi sul fatto che il personaggio fosse effettivamente ispirato a quello visto nei fumetti.

Se sulla sua natura non vi sono più dubbi, però, ci pensa Todd Philips ad istillarne un altro nella mente degli spettatori: e se questo Joker fosse nient'altro che una fonte d'ispirazione per quello con cui avrà a che fare il Cavaliere Oscuro? "Forse il personaggio di Joaquin ha soltanto ispirato il Joker. Non potrete mai saperlo davvero. La sua ultima frase nel film è: 'Non potete capirlo'. Ci sono un sacco di cose interessanti dietro questo concetto" ha spiegato il regista.

Philips ha poi chiuso nuovamente le porte alla possibilità di vedere il suo Joker in uno dei prossimi film su Batman, cosa che a quanto pare non è mai stata nelle sue intenzioni. Phoenix, dal canto suo, si è però detto entusiasta dell'idea di tornare per un eventuale sequel. Continua, intanto, la psicosi collettiva che va avanti dall'uscita del film: a Long Beach, California, una sala cinematografica è stata evacuata a causa di uno strano individuo.