Todd Philips e Joaquin Phoenix hanno discusso sul possibile sequel di Joker

Joker è prossimo all'uscita nelle sale e, soprattutto dopo le lodi ottenute al Festival di Venezia, già il pubblico non sta più nella pelle. L'impazienza è tanta che, ancor prima della release, già Philips e Phoenix vengono bombardati di domande sulla possibilità di un sequel.

Cose da mostrare ce ne sarebbero, d'altronde: si potrebbe ad esempio pensare di introdurre Batman, grande assente di questo origin movie e con il quale lo stesso Joaquin Phoenix ha ammesso di non sapere come rapportarsi nell'eventualità di un primo incontro tra nemesi.

Todd Philips, però, non ha dato modo alla stampa di fantasticare: il regista ha infatti chiuso ad ogni possibilità di vederlo dirigere un nuovo film su Joker, pur ammettendo di averne discusso con Phoenix. "Beh, non penso che ne faremo un altro. Non è nei nostri piani. Se io e Joaquin abbiamo valutato qualche idea, tanto per divertirci? Certo, l'abbiamo fatto mentre giravamo, è una cosa che di tanto in tanto si fa" ha spiegato Philips.

Meglio toglierci le speranze, dunque: questo Joker sembra destinato a restare un'opera unica, il che non è poi necessariamente un male. Il film di Philips, comunque, è atteso alla prova del botteghino: le previsioni parlano di incassi clamorosi durante il weekend d'esordio.