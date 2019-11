Todd Philips detta le condizioni per un eventuale sequel di Joker

Mettere mano ad un sequel di un successo di pubblico e critica come Joker sarebbe qualcosa di assolutamente rischioso, data la logica difficoltà nell'alzare ulteriormente il livello (ma anche solo di mantenerlo in pari) e la certezza di un confronto facilmente impietoso con il primo capitolo.

La vita di un regista è però fatta anche di sfide: in virtù di ciò, probabilmente, Todd Philips sembra intenzionato a non chiudere definitivamente le porte all'idea di dare un seguito alla sua acclamatissima opera, pur avendo le idee chiare sulle condizioni che dovrebbero avverarsi per convincerlo a mettere un secondo film in cantiere.

"Non dovrebbe essere semplicemente un film violento e folle su questo Clown Principe del Crimine. Dovrebbe avere una risonanza a livello di tematiche trattate, proprio come questo film. Penso sia uno dei motivi per cui il film abbia legato con gli spettatori, il fatto che sia possibile avvertire ciò che accade sottotraccia. Un sacco di film parlano della scintilla, questo parla della polvere da sparo. Se potessi catturare di nuovo quest'aspetto in maniera valida allora sì, sarebbe interessante" ha dichiarato Philips.

Il protagonista Joaquin Phoenix, dal canto suo, ha recentemente risposto a chi dubitava del fatto che il suo personaggio fosse il vero Joker; sempre l'attore ha poi parlato delle polemiche riguardo la possibilità che il film di Todd Philips possa ispirare delle sparatorie di massa.