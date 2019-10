Todd McFarlane vorrebbe che il reboot di Spawn somigliasse ad Uncut Gems

Nel mentre del ritorno alla stesura della sceneggiatura, il buon Todd McFarlane continua ad aggiornarci sull'annunciato ma posticipato reboot di Spawn prodotto dalla Blumhouse e con protagonista Jamie Foxx, questa volta elogiando e al contempo prendendo in paragone l'atteso Uncut Gems con Adam Sandler.

Intervistato infatti a Comicbook.com al New York Comic-Con in merito allo sviluppo del suo film dedicato al suo personaggio fumettistico, McFarlane ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto se toni e atmosfere del suo progetto somigliassero a quelle di Uncut Gems dei fratelli Safdie (Good Time). Ha detto infatti l'autore:



"L'altro giorno c'è stato un evento che mi ha confortato molto, relativamente allo sviluppo di Spawn. Ho visto il trailer di questo film intitolato Uncut Gems. Sembra davvero incredibile. E sono perfettamente come voglio che sia il mio film. E questo film sembra proprio essere il mio, capito?".



Sottolineando come voglia prendere contatti con il direttore della fotografia di Uncut Gems, poi, McFarlane ha continuato dicendo:



"Di tanto in tanto vedo diversi film e noto soprattutto l'aspetto estetico e visuale, ed è proprio questa la grinta che voglio".



Spawn non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Cosa ne pensate? Quanto state aspettando questo reboot? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.