Todd McFarlane rivela i consigli di Jason Blum in merito al reboot di Spawn

Pur avendo una sceneggiatura, una casa di produzione come la Blumhouse alle spalle, un protagonista come Jamie Foxx e un'intera schiera di appassionati in attesa di vedere questo benedetto reboot di Spawn prendere vita, Todd McFarlane sa perfettamente che girare un film è più facile a dirsi che a farsi, anche con tutti i pezzi al loro posto.

Parlando allora con Comicbook.com, il fumettista, sceneggiatore e regista della nuova iterazione cinematografica del personaggio (da lui creato) ha avuto modo di spiegare quali sono stati i consigli datigli da Jason Blum nella produzione di un film, che deve essere scrupolosa e mai affrettata. E se lo dice uno dei produttori più lungimiranti e apprezzati di sempre, non si può che incassare e riflettere.



McFarlane ha infatti spiegato: "Ho parlato con Jason Blum, che è il produttore del film, e mi ha detto molto semplicemente che 'il film verrà realizzato solo quando sarà realmente pronto'. Me lo ha detto quasi con fare genitoriale, da madre o padre, spiegandomi che anche lui ci era passato. Posso ancora sentirlo mentre mi dice 'ero proprio come te: volevo tutto pronto per ieri'".



Prendendo in esempio il rilancio di Halloween di David Gordon Green, prodotto proprio da Blum e arrivato nelle sale dopo una lunga e complessa trafila produttiva, rivelandosi comunque uno dei maggiori successi di genere dello scorso anno, l'autore ha poi continuato: "Funziona così: è una seccatura e alla fine, quando tutto va come deve andare, ci sono i soldi e le persone giuste a bordo, succede e si procede alla produzione. E allora arriva la gioia per avercela fatta, giusto?".



Poi si lascia andare a un commento doloroso sul sistema produttivo: "La vera fregatura è questo inferno di sviluppo in cui migliaia e migliaia di persone sono continuamente chiamate a collaborare, probabilmente sin dagli albori del cinema. Quindi alla fine non sono il solo a volermi sbrigare".