Todd McFarlane sta modificando la sceneggiatura del film di Spawn

Dopo i problemi emersi nel corso dell'anno per quanto riguarda la distribuzione, Todd McFarlane è tornato ad aggiornarci sul suo atteso film di Spawn.

Intervistato da Comicbook.com durante il New York Comic Con, il fumettista e sceneggiatore ha svelato di essere al lavoro su alcune modifiche dello script: "Sono nel mezzo di una riscrittura con alcuna delle note che mi hanno dato e alcune cose che hanno chiesto i miei agenti."

Dopo aver fatto notare che il lavoro di Todd Phillips sarà molto utile per i futuri cinecomic R-Rated, visto lo straordinario successo di Joker, McFarlane ha evidenziato anche il momento di forma di Jamie Foxx, che a meno di sorprese sarà il protagonista del film.

"Sta facendo un film chiamato Just Mercy, che sembra fantastico, basato su una storia vera, un bel dramma con Michael B. Jordan e Brie Larson" ha detto McFarlane riguardo all'attore. "Se ne parla per gli Academy Award e roba così. Quindi di nuovo, è un buon momento per dire 'Oh, e comunque, qui c'è un attore popolare. Qui c'è un libro che è stato popolare. Qui ci sono cinecomic vietati ai minori popolari. Ciao!"

Spawn al momento non ha una data di uscita ufficiale. Oltre a Foxx, nel cast ci sarà anche Jeremy Renner nei panni del Detective Twitch.