Todd McFarlane è convinto del definitivo divorzio tra Disney e Sony su Spider-Man

Dopo il recente e caustico commento di JC Lee sul divorzio Marvel-Sony per la co-gestione di Spider-Man e il messaggio del papà di Tom Holland via Twitter, a intervenire sull'argomento mediatico che sta tenendo botta in questo caldo agostano ci ha pensato anche Todd McFarlane, creatore di Venom e di Spawn.

Il fumettista, sceneggiatore e futuro regista (prenderà le redini dell'adattamento cinematografico del suo Spawn) ha infatti molta esperienza nel disegnare Spider-Man e i suoi nemici, e dal suo punto di vista il divorzio tra la Disney e la Sony sembrerebbe qualcosa di definitivo. Ha spiegato l'autore ai microfoni di Bloomberg:



"Quando la Disney ha acquistato la Marvel c'erano alcuni personaggi che erano ancora in circolazione. Hanno dovuto spendere circa 2 miliardi di dollari per recuperare Iron Man dalla Paramount. Hanno cercato di ottenere gli X-Men e i Fantastici 4 dalla Fox per appena 4 miliardi e alla fine l'affare è costato 73 miliardi, perché hanno dovuto acquistare l'intero studio. E poi c'è questo accordo con la Sony per la co-gestione di Spider-Man".



Continua: "Ora vogliono rinegoziare i termini e da quanto ho letto questi termini si sono fatti decisamente aggressivi. La Sony dice 'abbiamo quasi fatto un miliardo con Venom', personaggio che ho aiutato a co-creare, e Spider-Man: Far From Home è diventato il loro più grande incasso di sempre. Ovviamente pensano 'non abbiamo bisogno di dare via tutto perché adesso stiamo andando abbastanza bene senza di voi'. Non so se riusciranno a conciliare questa differenza".



Quando gli viene proprio chiesto di commentare un ritorno di Spider-Man nel MCU, infine, McFarlane risponde: "Se fossi il dirigente della Sony, direi di no. Resterei fermo in questo posizione... Vogliono un incremento consistente degli introiti, dal 5% al 30 o 50 per cento, a seconda delle fonti. Non so quale executive possa accettare una richiesta del genere".



Per tutte la storia sul divorzio Sony - Disney vi rimandiamo al nostro specialone su Spider-Man.