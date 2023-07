Todd Haynes sull'alchimia artistica tra Kelly Reichardt e Jon Raymond:'Sono un tutt'uno'

Il regista Todd Haynes nel weekend ha partecipato ad un evento culturale a Portland, città nella quale si è trasferito da diverso tempo. Nel corso delle interviste il cineasta si è espresso con parole molto affettuose nei confronti della collega Kelly Reichardt e dell'autorevolezza Jon Raymond, con il quale ha spesso collaborato.

Nel corso della serata è stato proprio Raymond a ricevere un premio dalle mani di Haynes:"Penso a Jon Raymond prima di tutto come romanziere e scrittore di racconti, ma il lavoro di Jon nel cinema negli ultimi 15 anni ha prodotto una delle quantità più straordinarie e incredibili di lavoro, un lavoro meraviglioso, ed è per me incredibile riconoscerlo".



Poi il legame con Kelly Reichardt, per la quale Raymond ha co-scritto le sceneggiature di Showing Up, First Cow e molti altri film:"Ciò di cui sto davvero parlando è questo legame che Jon ha con una delle registe più straordinarie che io conosca, Kelly Reichardt".



Haynes - su Everyeye trovate la recensione di Cattive acque, in attesa di May December nelle sale - prosegue, parlando anche del film Old Joy:"Jon e Kelly sono un tutt'uno. Mi sento come se fossi una specie di mosca sul muro per ciò che è accaduto grazie a questa straordinaria partnership, e quindi ci sono cose nel rapporto che ho osservato nel corso degli anni. Jon è un tipo incredibilmente simpatico, intelligente e bello. Siamo diventati molto uniti. Ci siamo avvicinati molto ma Jon non aveva mai incontrato Kelly e io la conoscevo da un milione di anni. È venuta a trovarmi a Portland e lei è un'artista incredibilmente spiritosa, vivace e dotata, e ho presentato Kelly ai miei amici di Portland. Naturalmente, Kelly e Jon erano profondamente connessi e legati e prima che me ne rendessi conto c'era un racconto che Jon aveva intitolato Old Joy e Kelly, che aveva debuttato come regista nel 1994 non realizzava lungometraggi da circa sette/otto anni e ho pensato di adattarlo in un lungo. La sensibilità di scrittura di Jon e quella di Kelly come regista si erano incontrati, avevano trovato una voce, questo senso del luogo".

I due collaborano anche nel nuovo film di Kelly Reichardt con Michelle Williams.