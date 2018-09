Todd Haynes racconta la famiglia du Pont in Dry Run

Deadline ha riportato la notizia di un nuovo progetto per Todd Haynes, regista dell'acclamato Carol, pronto per tornare dietro la macchina da presa con Dry Run, grazie a Participant Media. Per il momento non sono stati annunciati molti dettagli sul film, che si occuperà delle vicende di una delle famiglie più ricche d'America, i du Pont.

Mark Ruffalo produrrà il film insieme a Participant e potrebbe far parte del cast nel ruolo principale, con la sceneggiatura scritta da Matthew Carnahan.

Mark Ruffalo ha già recitato in un film sulla famiglia du Pont, Foxcatcher - Una storia americana, diretto da Bennett Miller, candidato agli Oscar 2015 e incentrato sull'omicidio di Dave Schultz (Mark Ruffalo), avvenuta per mano di John du Pont (Steve Carell) nel 1996.

Todd Haynes è noto per aver diretto Carol, film che ha ottenuto sei nomination agli Oscar e quattro ai Golden Globe, tra cui una nomination al miglior regista a Haynes.

Recentemente è tornato sul grande schermo con La stanza delle meraviglie, basato sul romanzo illustrato di Brian Selznick, il quale si è occupato anche della sceneggiatura.

Il film è stato presentato al Festival di Cannes 2017 e distribuito nelle sale a giugno.

Nel cast Oakes Fegley, Julianne Moore, Michelle Williams e Millicent Simmonds.

Participant Media ha recentemente prodotto Roma di Alfonso Cuaron, film che ha ottenuto il Leone d'Oro alla recente Mostra del Cinema di Venezia.