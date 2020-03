Il momento più toccante del cinema per Vin Diesel? Il finale di Fast & Furious 7

Recentemente Vin Diesel è tornato nei panni di Dominic Toretto per il nono capitolo della saga di Fast & Furious, cui è da sempre legato, ma un una recente intervista l'attore ha affermato che il finale del settimo film sarebbe addirittura il più toccante della storia del cinema.

"È il momento è il bello della storia del cinema: gli uomini di tutto il pianeta, per la prima volta, sono stati in grado di piangere insieme."

L'attore si riferisce alla ben nota scena in cui Toretto e Brian O'Conner (Paul Walker), decidono di separare le loro strade dopo la decisione di quest'ultimo di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia e di mettere da parte le avventure su ruota.

La scena (nella clip in calce) segna l'addio non solo al personaggio di Walker, ma anche allo stesso attore, essendo stata realizzata dopo la sua morte grazie anche all'impiego di una controfigura.

Recentemente i produttori della saga a quattro ruote avrebbero chiesto a Diesel di girare nuovamente il finale (rivedremo Paul Walker in Fast & Furious 9?) e l'attore ha dichiarato di essersi commosso per la quantità di emozioni che le scene e la colonna sonora (See You Again - Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) gli hanno suscitato.

"Ero molto riluttante all'idea di ritornare su quella parte", ha affermato Diesel in un'intervista a NME. "Mi sembrava che lo studio mi stesse chiedendo di tornare a un funerale. Per me è stato un vero colpo al cuore. Allo stesso tempo, non volevo che qualcuno facesse ruotare la storia intorno a quella tragedia. È stato un momento importante per me, davvero molto, molto difficile."

Comunque la si veda, le parole di del protagonista hanno aperto anche un'importante parentesi su quello che vedremo capitolo: sarà Paul Walker il cammeo segreto che vedremo nel film? Precedentemente Diesel si era espresso in merito, senza però rivelare ulteriori dettagli.

