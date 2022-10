Saw, Tobin Bell tornerà come Jigsaw John Kramer nel prossimo film della saga!

Ormai è ufficiale: Tobin Bell tornerà nei panni del killer John Kramer nel prossimo film di Saw. Sarà Kevin Greuter (Saw VI e Saw: Il capitolo finale, ma anche editor di Saw I,II, III, IV e V e di Jigsaw) a dirigere il film.

Qualche tempo fa, lo sceneggiatore di Spiral Josh Stolberg parlava del ritorno di Jigsaw in un post su Twitter. Il killer spietato era infatti assente nell'ultimo capitolo della saga.

Spiral vede come protagonista assoluto Chris Rock, nei panni di un agente di polizia incaricato di indagare su un nuovo killer che si servirebbe di una 'macchina di morte' differente rispetto a quella iconica della saga, perché Billy il pupazzo non è presente in Spiral. Al suo posto c'è un maiale in tuta poliziesca. Il riferimento a Jigsaw, però, è comunque palese: il termine 'spiral', infatti, rimanda alle spirali sulle sue guance.

Il ritorno del killer era dunque immaginabile, ma per fortuna, con la conferma del ritorno di Tobin Bell in John Kramer, ne abbiamo l'assoluta certezza.

Il progetto è prodotto da Lionsgate e da Twisted Pictures e la produzione comincerà alla fine di Ottobre 2022. Nei cinema, il prossimo film di Saw è previsto per il 27 Ottobre... 2023.

Ci sarà da aspettare, ma noi crediamo che, dopo questa notizia, ne valga decisamente la pena! E voi? Siete contenti del ritorno di Tobin Bell? Ditecelo nei commenti... oppure no. Come dice Jigsaw: “Fa' la tua scelta!”