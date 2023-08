Tobey Maguire usa i sensi di ragno per scovare i paparazzi: il video è virale

Tobey Maguire è rimasto nel cuore di moltissimi spettatori grazie alla trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi... ma se i collegamenti tra l'attore e il personaggio fossero più del previsto? Ecco cosa ci suggerisce una nuova clip, che, diventata subito virale, svela Maguire affidarsi ai sensi di ragno (o almeno così sembra)!

Il video mostra alcuni turisti intorno a delle sfingi all'interno di quello che sembra essere un museo egizio: quando una persona usa il cellulare per riprendere l'attore, quest'ultimo, sorprendentemente, si volta e rivolge un'occhiata fulminea in direzione della fotocamera.

Le spiegazioni razionali sono tante – Maguire ha intravisto un riflesso sulla superficie del vetro, la persona è entrata nel suo campo visivo, le celebrità nei luoghi pubblici sono sempre sul chi va là... eppure, la puntualità e la tempistica del gesto rimangono stupefacenti. Ormai non ci sono più dubbi: Maguire è Spider-Man anche nella vita reale, pur avendolo nascosto per tutto questo tempo! A proposito, come funzionano i sensi di ragno?

Proprio in questi giorni si sta parlando della possibilità di realizzare Spider-Man 4: siamo certi di assistere a un quarto capitolo targato Marvel Cinematic Universe, ma lo stesso non vale per la saga di Sam Raimi. Le speranze aumentano alla consapevolezza che il regista volesse realizzare un sequel già al termine di Spider-Man 3, il quale riscosse un enorme successo a fronte degli elevatissimi costi (350 milioni di dollari, ossia il budget più alto dell'epoca).

Soltanto il futuro saprà svelare il mistero; nell'attesa, clip virali come questa ci permettono di fantasticare e proseguire il franchise nella vita di tutti i giorni!