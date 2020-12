Tobey Maguire è tornato: la star davanti al Wardrobe Workroom per una prova costume!

I rumor su Spider-Ma 3 non si fermano, i giornali e i siti specializzati dagli Stati Uniti parlano di un incredibile ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire per vestire nuovamente i panni del supereroe della Marvel al fianco di Tom Holland, e adesso sembra emersa una prova abbastanza succosa.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, infatti, proprio Maguire è stato paparazzato nelle scorse ore nel parcheggio del Wardrobe Workroom, struttura di North Hollywood adibita esclusivamente alle prove costume: la foto - e soprattutto il suo contesto - sembra calzare a pennello con i recenti rumor sul suo ritorno come Spider-Man, soprattutto considerando che la star non appare in un film live-action dal 2014 (La grande partita di Edward Zwick).

Ricordiamo che le riprese di Spider-Man 3 sono attualmente in corso e che, qualora Maguire avesse completato le trattative che sono state segnalate in vari rapporti, questo sarebbe il momento più opportuno per saltare a bordo della produzione. Tuttavia, per controbilanciare l'entusiasmo, c'è anche da segnalare che Maguire apparirà prossimamente anche in Babylon, nuovo film di Damien Chazelle con protagonista Brad Pitt; pertanto la sua convocazione alla prova costumi potrebbe anche essere correlata al suo ruolo in quel film, la cui data di inizio riprese comunque rimane sconosciuta.

Cosa ne pensate? Un altro indizio o un fantastico depistaggio? Staremo a vedere.

Intanto, un'altra notizia clamorosa segnalata in queste ore vuole il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil proprio per Spider-Man 3.