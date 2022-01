Tobey Maguire sta per tornare nel MCU? Gli ultimi indizi tra Spider-Man e Doctor Strange 2

Tobey Maguire potrebbe tornare ancora come Spiderman: lo stesso attore, in una recente intervista promozionale per Spider-Man: No Way Home, ha dichiarato di non voler considerare chiuso questo capitolo della sua carriera, mentre in giro per il web continuano a spuntare indizi.

Nei giorni scorsi infatti il noto scooper MyTimeToShineHello, che si è dimostrato altamente affidabile per quanto riguarda il mondo dei cinecomics in generale e Spider-Man in particolare, ha diffuso su Twitter una nuova serie di indiscrezioni e voci di corridoio secondo cui la Sony Pictures, più che soddisfatta del clamoroso successo di Spider-Man: No Way Home, sarebbe intenzionata a realizzare un nuovo film con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, non più incentrato 'solo' sul personaggio del MCU ma dedicato a tutti e tre i protagonisti.

Inoltre, dal dietro le quinte di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sono spuntati nuovi indizi sulla possibile presenza dello Spider-Man di Tobey Maguire nel film con Benedict Cumberbatch, diretto guarda caso da Sam Raimi (autore della trilogia originale di Spider-Man). Il doppiatore portoghese di Tobey Maguire è infatti comparso sui social assieme alla doppiatrice portoghese di Wanda Maximoff, e insieme i due hanno annunciato:"Sono in arrivo cose belle", riguardanti Doctor Strange 2, e lo stesso MyTimeToShine ha dichiarato che nelle tante sessioni di riprese aggiuntive portate avanti per il film sarebbero stati aggiunti 'numerosi' camei.

Insomma, Tobey Maguire tornerà come Spider-Man molto prima del previsto? Al momento le prove non ci sono, ma molti avevano diffidato delle indiscrezioni su No Way Home fino all'uscita del film. Secondo voi cosa succederà in Doctor Strange 2? Ditecelo nei commenti!