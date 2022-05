Spider-Man 4, Tobey Maguire spopola su Youtube tra The Legend of Zelda e Mario Kart

Uno YouTuber ha creato alcuni video divenuti in brevissimo tempo virali in cui il cast di Spider-Man, e in particolare Tobey Maguire, è catapultato nei popolarissimi mondi dei giochi Nintendo tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart Wii.

Insomma dopo l'evil dance di Spider-Man improvvisata da un giovane fan, Tobey Maguire è tornato a popolare il web suo malgrado (o forse no) con un altro gruppo di video tutti da ridere. Lo Youtuber Chiptuner che in brevissimo tempo è diventato tra i più popolari del celebre sito di intrattenimento ha postato un'intere compilation dedicata al paladino di Sam Raimi.

Il celebre interprete di Peter Parker è il protagonista di Bully Maguire in Mario Kart Wii e Tobey Maguire in Breath of the Wild ma non solo, nella compilation è presente anche Ned, fedele amico del giovane Spider-Man di Tom Holland, che si "mostra" in video tutti da ridere.

E mentre Sam Raimi continua a parlare di un possibile Spider-Man 4, il popolo del web si gode queste irriverentissime clip che in pochissimo tempo hanno permesso allo youtuber di raggiungere quasi 38 mila iscritti.

E voi, avete visto questi video? Se ancora non lo avete fatto, ne trovate qualcuno in calce alla notizia. Fateci sapere come sempre nei commenti quale è il vostro preferito.