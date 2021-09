Che fine ha fatto Tobey Maguire? Scopriamo cosa fa oggi lo Spider-Man di Sam Raimi

Per milioni di fan in tutto il mondo Tobey Maguire resta l'unico, vero Spider-Man cinematografico: un grande onore ma al tempo stesso un enorme peso per l'attore della trilogia di Sam Raimi, che forse mai è riuscito a sganciarsi del tutto da quel Peter Parker che gli ha procurato un posto nella storia dei cinecomic.

Già recentemente vi abbiamo parlato dei film in cui abbiamo visto Tobey Maguire dopo Spider-Man 3, ultimo capitolo della saga nel quale il nostro vestì i panni dell'eroe Marvel: la star di Pleasantville è però scomparsa dal grande schermo da un bel po' di tempo (la sua ultima apparizione risale al 2014 ne La Grande Partita), ragion per cui in tanti si chiedono quale sia oggi la sua occupazione.

La prima cosa da sapere è che il nostro Tobey sembrerebbe, ad un certo punto, deciso di dare la precedenza alla sua famiglia piuttosto che alla carriera: l'attore ha infatti avuto due figli (nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009) dalla sua ex-compagna Jennifer Meyer, e per un po' di tempo ha deciso di dedicarsi a tempo pieno al ruolo di padre.

Maguire non ha però abbandonato il mondo del cinema: nel 2012 l'ex-Peter Parker ha infatti ufficializzato la nascita della sua casa di produzione, la Material Pictures, preferendo quindi occupare un ruolo di rilievo dietro la macchina da presa piuttosto che sotto le luci dei riflettori. Chissà, comunque, che un giorno non ci sia modo di rivederlo in sala... Magari nel Marvel Cinematic Universe? A tal proposito, Andrew Garfield sembra conoscere ciò che accadrà in Spider-Man: No Way Home.