Tobey Maguire è pronto a tornare nel MCU, e un fan ha la trama perfetta per Spider-Man 4

Dopo la sua incursione in Spider-Man: No Way Home attraverso i portali del multiverso, Tobey Maguire non vuole certo frenare la sua avanzata nel Marvel Cinematic Universe; in particolare, gli spettatori hanno le idee molto chiare su quale film sarebbe perfetto per lui: Spider-Man 4.

Già in rete circola un fan trailer su Spider-Man 4 con Tobey Maguire, e la celebre saga di Sam Raimi, per quanto parzialmente "oscurata" da quella con Andrew Garfield e Tom Holland, non ha certo esaurito il proprio potenziale. Basti pensare alle previsioni accurate sulla trama da parte di alcuni fan.

"Il film perfetto con Tobey Maguire si concentrerebbe su un Peter Parker insegnante scolastico di mezza età che cerca di destreggiarsi tra la lotta al crimine, il matrimonio in bilico e il lavoro" ha scritto TheMediocreCritic su Reddit, generando commenti entusiastici ed ironici al contempo – come "Prendi i miei soldi, ora!" Similmente, per un altro utente "Sarebbe bello un film con un Peter Parker più anziano, ho visto troppe volte le sue origini e non voglio più vedere quel supereroe nei panni di un adolescente".



Ricordiamo come i tre film di Raimi abbiano incassato rispettivamente 407, 788 e 894 milioni di dollari, ma un quarto capitolo non è mai stato rilasciato – nonostante per Sam Raimi Spider-Man 4 "sarebbe stato il migliore della saga".

"Se soltanto trovassimo una grande storia..." ha dichiarato il regista a Rolling Stone. "Il mio amore per i personaggi è rimasto invariato. Tobey vorrebbe partecipare al progetto? C'è un arco di trasformazione del personaggio? E un conflitto interno? E un villain in linea col tema del film? Esistono fin troppe domande a cui trovare una risposta. Se riuscissi a trovare una soluzione plausibile a ciascuna di esse... be', mi piacerebbe davvero continuare col quarto capitolo".

E voi? Pensare che il Peter Parker conosciuto nel 2022 abbia altro da dire, o che debba farsi da parte per lasciare spazio ai nuovi franchise? Ditecelo nei commenti!