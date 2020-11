Tobey Maguire è il miglior ex marito che ci sia: lo ha dichiarato la sua ex moglie

Jennifer Meyer, la ex moglie del celebre attore Tobey Maguire, ha recentemente rilasciato un'intervista sulla sua vita privata nella quale ha parlato anche dell'ex interprete di Spider-Man.

Secondo quanto riferito, la Meyer starebbe cercando di ottenere la custodia congiunta dei loro due figli: la donna ha chiesto il divorzio alla fine del mese scorso, circa quattro anni dopo che la coppia aveva annunciato la loro separazione nell'ottobre 2016 dopo nove anni di matrimonio.

Nei documenti legali ottenuti da The Blast, la designer di gioielli ha citato alcune 'differenze inconciliabili' come motivo della loro separazione, ma a quanto pare i rapporti rimangono molto amichevoli. Per la Meyer lei e la star di Spider-Man meritano di ottenere l'affidamento congiunto dei loro figli Ruby, 13 anni, e Otis, 11. Secondo quanto riferito, l'ex coppia è a lavoro per accordarsi sul mantenimento dei figli, il sostegno coniugale, la proprietà separata e comunitaria e altri beni attraverso la mediazione privata. Maguire deve ancora presentare la sua risposta in questo caso, tuttavia non sembra che ci sia animosità tra le due parti, anzi: la Meyer lo ha definito "il più grande ex marito che ci sia" in un'intervista a Us Weekly.

Tobey Maguire è tornato alla ribalta in occasione dell'inizio delle riprese di Spider-Man 3, dato che alcuni rumor lo vogliono di nuovo nei panni di Peter Parker per una trama che riguarderà il Multiverso. Il film includerà anche il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, con l'attore che filmerà le sue scene prima di spostarsi sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.