Tobey Maguire, quanto ha guadagnato con Spider-Man: No Way Home?

Mentre I fan si chiedono se Spider-Man 4 di Sam Raimi si farà davvero, scopriamo insieme quanto ha guadagnato Tobey Maguire da Spider-Man: No Way Home.

Tobey Maguire ha debuttato come Spider-Man nel film di Sam Raimi del 2002 e ha ripreso il suo ruolo nei seguenti sequel del film. Prima di fare il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home, era stato visto l'ultima volta nei panni del supereroe nel film del 2007 Spider-Man 3, che che ha incassato oltre 890 milioni di dollari al botteghino. In totale, con la trilogia di Spider-Man Tobey Maguire ha guadagnato 30 milioni di dollari, dato che secondo Yahoo Finance la star principale del franchise (un franchise da 2 miliardi di dollari nel mondo) è stata pagata 4 milioni per il primo film, 17,5 milioni per il secondo e 15 milioni per il terzo, per il quale però il suo contratto prevedeva anche un 7,5% sul back-end.

Anche l'apparizione a sorpresa nel film del Marvel Cinematic Universe è stata fruttuosa per il conto in banca dell'attore, sebbene in maniera diversa rispetto ai fasti dei film originali di cui era protagonista: secondo quanto riportato, infatti, Tobey Maguire è stato pagato 'solo' 1 milioni di dollari per Spider-Man: No Way Home, una paga comunque molto fruttuosa considerato che l'attore compare nel film per un totale di circa 25 minuti. In generale, comunque, il suo lungo viaggio nei panni di Spider-Man al cinema ha contribuito in maniera sostanziale al patrimonio netto dell'attore, stimato tra i 75 e i 76 milioni di dollari.

Ricordiamo che, secondo i rumor, Tobey Maguire tornerà come Spider-Man anche in Avengers: Secret Wars, ultimo capitolo della Saga del Multiverso del MCU.