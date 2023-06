Tobey Maguire compie 48 anni: sapete perché non è diventato uno chef?

Buon compleanno Tobey! L'iconico attore che per anni è stato il nostro Spiderman compie 48 anni. Ma se vi dicessimo che, originariamente, non voleva intraprendere la carriera attoriale? Ebbene sì: voleva essere uno chef. Ma cosa gli ha fatto cambiare idea? O meglio, chi gli ha fatto cambiare idea?

È stata una piccola offerta (ma evidentemente gigantesca) della madre ad aver introdotto Maguire nel mondo della recitazione. Ai tempi del liceo, la madre gli offrì un centinaio di dollari per scegliere "recitazione" piuttosto che "economia domestica". Così fece, e questa sottile scelta si è evoluta in quella carriera che noi tutti conosciamo molto bene.

Maguire è comunque rimasto un grande appassionato di cucina, e pare che ami anche molto lo yoga. Insomma, il suo originario desiderio d'intraprendere la carriera da chef si è conservata in qualche modo nel suo cuore.

Tobey, oltre ad essere un grande interprete, si è rivelato anche essere un produttore e regista straordinario. Pensate che proprio recentemente è stato il produttore esecutivo di Babylon di Damien Chazelle, oltre a far parte del cast stellare che compone il film.

Per concludere torniamo a fare tantissimi auguri al nostro Spider-man e vi rimandiamo a un video esilarante di Tobey Maguire in tutti i personaggi della saga. Non perdetevelo!