Tobey Maguire compie 47 anni: 'Spider-Man 3 era la conclusione naturale della storia'

Tobey Maguire deve gran parte della sua meritatissima popolarità alla trilogia di Spider-Man: l'aver dato volto a quello che resta forse il Peter Parker cinematografico più amato di sempre ha rappresentato ovviamente una spinta decisiva per la carriera del nostro, nonostante una storia giunta a conclusione, secondo molti, non nel modo migliore.

Nel giorno del compleanno di Tobey Maguire, che compie oggi 47 anni (la star di Pleasantville nacque a Santa Monica il 27 giugno del 1975), ricordiamo però le sensazioni dell'attore sul finale della trilogia di Sam Raimi, che a suo dire non avrebbe avuto motivo di proseguire per un altro film.

"A me sembra che sia stato il momento più naturale perché il nostro team si sciogliesse, avevamo un sacco di storie che stavano andando avanti per i protagonisti principali nel corso dei primi due film, ed avevamo impostato tutto in modo tale che tutto giungesse al punto con il terzo film. Per me è sempre stata una trilogia, quella era la fine" furono le parole di Maguire al riguardo.

Cosa ne pensate? Credete che Raimi e soci avrebbero potuto tirare avanti ancora un po', o pensate che, pur con i suoi difetti, Spider-Man 3 sia stata la degna conclusione della saga? Diteci la vostra nei commenti! Proprio poche settimane fa, intanto, abbiamo festeggiato il 15esimo anniversario di Spider-Man 3.