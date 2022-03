Tobey Maguire bullo di Spider-Man 3 distrugge Goblin in No Way Home in questo fan edit!

Nonostante Spider-Man 3 di Sam Raimi sia considerato a larga maggioranza come il capitolo peggiore della sua trilogia, il film è sempre nei ricordi dei fan anche per la quantità di meme che ha saputo generare negli anni successivi e che riguardano principalmente il Peter Parker bullo di Tobey Maguire che vediamo in questo fan edit di No Way Home.

Il video in questione si intitola proprio "Il bullo Maguire distrugge Green Goblin" e al suo interno possiamo vedere la versione del personaggio di Tobey Maguire corrotta dal simbionte Venom mentre duella con il Green Goblin di Spider-Man: No Way Home; lo troviamo addirittura inserito nella scena centrale della pellicola con Tom Holland per salvare la situazione, mentre al volto di Willem Dafoe sono anche sostituite alcune sue espressioni che gli vedevamo fare nel primo Spider-Man di Sam Raimi. Potete visualizzare il video fan edit in alto su questa pagina.

Nel frattempo, dal 12 aprile arriva in Home Video Spider-Man: No Way Home di Jon Watts. Considerato uno dei film Marvel migliori di sempre, l’ultimo capitolo con protagonista l’Uomo Ragno sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD (con doppio disco 4K+Blu-ray) e una Steelbook da collezione sempre con doppio disco 4K+Blu-Ray.

Tutte le edizioni conterranno come gadget esclusivo una calamita da collezione, mentre quelle Blu-ray, 4K e Steelbook saranno arricchite anche da oltre 80 minuti di contenuti extra, tra cui easter egg, errori sul set e tantissime curiosità sullo spider-verse.

Sulla mancata nomination di No Way Home agli Oscar 2022, Andrew Garfield ha espresso la sua opinione in merito, rivelando quanto sia di gran lunga più importante il responso del pubblico: "Voglio dire, è il sesto film più grande nella storia del cinema", ha detto Garfield al Telegraph. "Personalmente mi sento abbastanza soddisfatto della risposta del pubblico. Penso che sia abbastanza. Al pubblico è piaciuto".