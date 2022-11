Tobey Maguire annuncia Spider-Man 4 su Twitter, ma è un fake: è caos spunte blu!

L'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk sta cominciando a dare i suoi frutti, e non sempre si tratta di conseguenze positive: nelle ultime ore, ad esempio, la nuova gestione delle spunte blu sul social dei cinguettii ha fatto sì che i fan di Spider-Man toccassero il cielo con un dito per un attimo... Per poi tornare bruscamente alla realtà!

Facciamo ordine: per chi non lo sapesse, dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk su Twitter è possibile acquistare le spunte blu che fino a poco fa garantivano sull'identità dei profili di personaggi famosi, ragion per cui, potenzialmente, chiunque potrebbe ora come ora fingersi l'attore famoso di turno grazie ad un piccolo esborso economico.

Proprio questa è stata l'idea dell'utente Cade Onder, che dopo aver acquistato le famigerate spunte blu ha cambiato immagine del profilo e nome allo scopo di fingersi Tobey Maguire... A quale scopo potete facilmente immaginarlo! Dopo le parole di BossLogic sul Peter Parker di Raimi, infatti, è stato piuttosto facile annunciare Spider-Man 4 e, forte delle suddette spunte, far cascare nello scherzone tutti i fan che da anni sognano un annuncio del genere!

L'inganno è stato ovviamente scoperto nel giro di poco tempo, ma insomma... Questo nuovo Twitter comincia già a mostrarsi come un'arma potenzialmente piuttosto pericolosa! Una certezza, comunque, ce l'abbiamo: Sam Raimi non girerà Spider-Man 4 con Tom Holland, qualora dovesse davvero decidere di dar via al progetto.