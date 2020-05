Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland: il crossover è questione di tempo alla Sony

Nel corso di una live-commentary del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo, il produttore Christopher Miller ha svelato che la Sony Pictures ha bocciato un grandioso cameo di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, i tre Spider-Men cinematografici.

Come potete vedere nel post pubblicato da Miller su Twitter durante l'evento live, il produttore ha definito l'idea per il cameo "ambiziosa", ma la major avrebbe detto no perché ha ritenuto che per un evento del genere sarebbe stato "troppo presto".

I fan di Spider-Man saranno sicuramente colpiti da questa notizia, soprattutto coloro che speravano in un crossover live-action tra i tre in un modo o nell'altro. "Certo che mi piacerebbe fare un film con quei ragazzi, sarebbe fantastico!" aveva dichiarato Holland ha dichiarato in un'intervista dell'anno scorso. "Sarebbe fantastico, sarebbe davvero fantastico. Ed è qualcosa che i fan vogliono davvero. Quindi se Marvel e Sony hanno deciso di farlo, dipende da loro. Non dipende da me, non posso entrare come fa Kevin Feige e dire: 'Oh, questo è quello che faremo adesso!'. Ma sarebbe davvero fantastico!"

Inoltre, il co-regista Rodney Rothman aveva aggiunto: "Ci sono state alcune discussioni, ci sono state molte idee su cosa potremmo fare con Tobey Maguire e gli altri. Penso che dopo questo film, quei pensieri potrebbero avere un po' più di trazione".

Insomma, a quanto pare è tutta una questione di quando, e non di se, e tutto dipenderà dalle tempistiche che la Sony ha previsto per questo grande evento: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

