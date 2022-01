Tobey Maguire e Andrew Garfield, quando e come potrebbero tornare in un film MCU?

Dopo No Way Home sembra che la Sony abbia piani per i due Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Secondo alcune fonti, infatti, entrambi torneranno in pellicole future, e si parla addirittura di un possibile arrivo di The Amazing Spider-Man 3. Ma quando e come i due potrebbero tornare nel MCU? Ecco alcune idee.

Sul quando la risposta è: probabilmente prima di quanto potessimo immaginare. Secondo alcune indiscrezioni non ufficiali, infatti, Maguire potrebbe fare il suo ritorno già in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dove si ricongiungerebbe con il regista della sua trilogia, Sam Raimi. Infatti lo Spider-Man di Maguire potrebbe essere un membro molto importante per la squadra di Strange, grazie alla sua intelligenza, e trattandosi di un film che coinvolgerà il multiverso non sembra improbabile proprio un suo ritorno. Certo, sicuramente non è scontato.

Per quanto riguarda Garfield, le possibilità di vederlo in Doctor Strange 2 sembrano inferiori. Tuttavia il personaggio sicuramente avrà una nuova vita in film della Sony dedicati a lui e a Venom, in quanto il Peter di Andrew Garfield ha sicuramente molto potenziale ancora inespresso. Opportunità che Maguire ha invece avuto con la sua trilogia. Se non dovesse tornare in Doctor Strange 2, è dunque possibile che lo faccia in Venom (anche se parliamo ancora di Sony, e per il momento non abbiamo informazioni in merito) o in Spider-Man 4, su cui si sta attualmente lavorando.

Voi cosa ne pensate? In che film vi aspettate di rivedere i due attori in futuro? Fatecelo sapere nei commenti!