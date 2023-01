Tobey Maguire, alcune dichiarazioni suggeriscono il suo ritorno in Avengers: Secret Wars

A distanza di quattordici anni dalla sua ultima impersonificazione di Spider-Man, Tobey Maguire ne ha ripreso i panni in No Way Home insieme a Andrew Garfield e Tom Holland, e ora, secondo alcune discrezioni, l'attore potrebbe tornare in Avengers: Secret Wars.

A una domanda su come si sentisse al riguardo, Maguire ha dichiarato di essere "immediatamente disponibile per farlo", e di sentirsi pronto al cento per cento per tornare a vestire i panni di Spider-Man. "Amo questi film, così come tutte le serie televisive" ha aggiunto. "Se mi chiamassero dicendo: 'Ti andrebbe di uscire per fare baldoria?' o 'Ti andrebbe di recitare in questo film, di leggere una scena o di fare un gesto alla Spider-Man?' Beh, la mia risposta sarebbe un grandissimo sì! Perché non dovrei farlo?". In effetti, la mancata pubblicazione di un quarto capitolo della saga di Sam Raimi fa ancora sentire il suo peso, nonostante i fan abbiano cercato di rimediare – come nel caso del fan trailer su Spider-Man 4.

Senza dubbio Avengers: Secret Wars rappresenterebbe un ottimo momento per il ritorno di Maguire, soprattutto considerando l'introduzione della tuta da simbionte, che, presente nei fumetti, probabilmente troverà spazio anche nel film in uscita il 1° maggio 2026.

A ricordare il talento e l'umanità dell'attore è Garfield, l'interprete di The Amazing Spider-Man: "Tobey e io siamo entrati subito in sintonia e avevamo le idee molto chiare sui nostri obiettivo. Era come se dovessimo supportare Tom [Holland] in quanto attori, il Peter Parker interpretato da Tom in quanto personaggi. Da quel momento, tutto è filato liscio come l'olio".

Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per elaborare ipotesi sempre più accurate su quanto vedremo nel quarto capitolo dei Vendicatori: un'altra riguardante lo Spider-Man di Sam Raimi, ad esempio, è che Avengers: Secret Wars avrà Wolverine vs Tobey Maguire.