Tobe Hooper e quel bizzarro film horror su Spider-Man mai realizzato

Mentre Peter Parker svolazza nei nuovi spot tv di Spider-Man: Far From Home, in attesa della sua release italiana fissata per il prossimo 10 luglio, oggi scopriamo un progetto mai realizzato sull'arrampicamuri dei fumetti della Marvel.

Prima dell'exploit Marvel sul grande schermo (iniziata con Blade del 1998, continuata con X-Men del 2000 e consacrata proprio dal primo Spider-Man del 2002), che ha portato oggi ad un franchise miliardario come Avengers: Endgame, la casa editrice aveva difficoltà nel portare con successo i propri eroi al cinema, con risultati deludenti (pensiamo al The Punisher con Dolph Lundgren o al film - poi divenuto cult-movie - Howard... e il destino del mondo, che fu un sonoro flop all'epoca).

E mentre Roger Corman realizzava (e non distribuiva) un suo film sui Fantastici Quattro, la Cannon Films, invece, si era accaparrata i diritti di sfruttamento cinematografico proprio di Spider-Man per una misera cifra.

Digital Spy svela in esclusiva quel progetto mai realizzato sull'Uomo Ragno fortemente voluto dalla Cannon e scritto da Leslie Stevens. Nella loro versione, Peter Parker non era uno studente ma un vero e proprio fotografo professionista, e non veniva morso da un ragno radioattivo bensì colpito da radiazioni volontariamente da uno scienziato folle di nome Dr. Zork! Anziché diventare il nostro amato Spider-Man, Peter mutava in un mostro ragnesco dagli istinti suicidi; Dr. Zork, infatti, voleva creare un suo esercito di mutanti. In Peter, però, c'era ancora dell'umanità latente e, rifiutando la sua nuova condizione, si ribellava al Dottore e uccideva tutti i mutanti.

Questo folle progetto avrebbe visto in cabina di regia niente di meno che Tobe Hooper, che all'epoca stava realizzando il suo Non aprite quella porta - Porta II; fu lo stesso Stan Lee, sembrerebbe, a bloccare il progetto. Di certo è che non era cosi tanto folle pensare che la Cannon, conosciuta per i suoi b-movie, avesse partorito un'idea del genere. Ricordiamo che la Cannon realizzò anche Superman IV, considerato il peggiore del franchise.