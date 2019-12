To All The Boys P.S. I Still Love You: Netflix rilascia il trailer ufficiale del sequel

Pochi minuti fa, la compagnia di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di To All The Boys P.S. I Still Love You, sequel diretto della commedia adolescenziale Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo.

Adattamento dell'omonimo romanzo best-seller di Jenny Han, il film vide Lana Condor e Noah Centineo nei panni dei protagonisti, che adesso sono pronti per una nuova avventura.

Il servizio di streaming aveva messo in produzione un sequel To All the Boys quasi immediatamente dopo il successo del primo capitolo: come'è facile intuire, questa volta la storia seguirà le vicende del romanzo-sequel della Han, P.S. Ti amo ancora, con i due protagonisti che saranno affiancati dai nuovi arrivati nel franchise Jordan Fisher e Ross Butler.

Quando John Ambrose (Jordan Fisher), un altro destinatario di una delle vecchie lettere d'amore di Lara Jean, entra di nuovo nella sua vita, la ragazza deve fare affidamento su se stessa di più che mai mentre si confronta con un grande dilemma: una ragazza può essere innamorata di due ragazzi contemporaneamente?

Staremo a vedere quali stravolgimenti questa premessa porterà nella vita dei protagonisti.

La data di uscita su Netflix è fissata per il 12 febbraio prossimo, in tempo per la Festa di San Valentino.