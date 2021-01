To All The Boys 3, è tempo di crescere per Lara Jean e Peter nel trailer del film Netflix

Il 12 febbraio arriverà su Netflix To All The Boys: Always and Forever, il terzo e ultimo capitolo della saga romantica basata sui libri di Jenny Han. Cosa accadrà questa volta a Lara Jean Covey e Peter Kavinsky? To All The Boys: Always and Forever Dopo il primo film To All The Boys I'Ve Loved Before e il sequel To All The Boys: P.S. I Still Love You (in italiano rispettivamente Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo e P.S. Ti Amo Ancora) la saga con protagonisti Lana Condor e Noah Centineo arriva a conclusione con la terza e ultima pellicola, To All The Boys: Always and Forever (Tua Per Sempre). E in questo capitolo, la storia d'amore tra Lara Jean e Peter sarà messa alla prova da... Beh, dalla vita. Ci troviamo infatti all'ultimo anno del liceo, e i nostri protagonisti si trovano a dover affrontare il ballo scolastico, la scelta del college al quale iscriversi, e tanti altri avvenimenti e scelte importanti. Riuscirà la loro relazione a uscirne indenne? "È davvero forte poter vedere Lara Jean iniziare a pensare al proprio futuro da donna indipendente, a prescindere dal fatto che le sue relazioni attuali possano seguirla o meno in futuro" ha raccontato Lana Condor a USA Today. Ma non sarà solo Lara Jean a dover cercare di capire come orientarsi nel mondo degli adulti, e che direzione prendere per assicurarsi un futuro felice. Anche Peter avrà i suoi momenti decisivi, e la famiglia giocherà un ruolo importante anche in questo caso. "Scoprirete da dove derivano le sue insicurezze, e comeè diventato la persona che è adesso, e imparete a conoscerlo come non avete mai avuto modo di fare" spiega Noah Centineo, anticipando che molto avrà a che fare con il padre di Peter (interpretato da Henry Thomas) "Negli altri film, avete sempre visto Peter in compagnia di Lara Jean, ma in questo lo vedrete più per conto suo, e poi con suo padre, ed è davvero bello". Come finirà la storia? Lo scopriremo solo il 12 febbraio. Intanto in testa alla notizia potete trovare il trailer del film.