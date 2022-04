To Catch A King, Steve Coogan e Jeff Pope adatteranno il libro del fratello di Lady D

Un'altra storia della famiglia Spencer sarà presto adattata per lo schermo, anche se in questo caso si tratta dell'opera fittizia To Catch A King ideata da Charles Spencer, fratello di Lady D., che grazie a Steve Coogan e Jeff Pope avrà una sua trasposizione.

Gli sceneggiatori di Philomena Steve Coogan e Jeff Pope faranno di nuovo squadra per portare sul piccolo o grande schermo (ancora non si sa) un adattamento di To Catch A King.

Il romanzo, il settimo per lo scrittore e giornalista Charles Spencer, è descritto dallo stesso autore come "un romanzo di formazione di un giovane uomo che dovrà rinunciare ai suoi privilegi per poter sopravvivere" nonché "uno dei più elettrizzanti episodi nella storia dei reali britannici".

Dopotutto, To Catch A King racconta la storia del ventunenne Re Carlo II "in fuga dall'esercito di Oliver Cromwell, che aveva rovesciato la monarchia e fatto giustiziare il padre del giovane. Basandosi sui resoconti dello stesso sovrano, assieme a lettere e diari, racconta come il monarca sia riuscito a sfuggire alle truppe parlamentari attraverso inganni e travestimenti, incluso il famoso episodio in cui Carlo II si nasose nel tronco di un albero al passaggio dei soldati".

Il film (o la serie) sarà prodotta da Baby Cow, lo studio studio di produzione indipendente dell'attore di Stanlio & Ollie Steve Coogan, supportato da BBC Studios.