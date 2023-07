TMNT, si pensa già al futuro: ecco quale personaggio potrebbe arrivare nel sequel

Oltre alle indimenticabili tartarughe Ninja, chi altro si vuole avere nei prossimi film della saga? Il regista ha un'idea ben precisa e fornisce una risposta sorprendente e...mostruosa.

Si tratta di Krang.

A confermarlo è il regista Jeff Rowe durante un'intervista con Comicbook.com: "Krang per me è davvero interessante. Il costume Arnie. Dobbiamo fare qualcosa con Krang".

Ma chi è Krang? Anzi, cos'è Krang? In Tartarughe Ninja: Fuori dall'ombra, qualche anno fa, veniva presentato come new entry il famoso Krang: un cervello parlante che proviene dalla dimensione X. Il cervello mostruoso è dunque un soggetto che desta molta curiosità al regista, che intende approfondirne la storia. Il personaggio è anche apparso nei fumetti Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures.

Siete d'accordo con il regista? Vorreste anche voi approfondire ulteriormente il personaggio di Krang? O vorreste vederne di altri?

Nel frattempo vi rimandiamo ai character post di Tartarughe Ninja, dove in successione appaiono Leo, Raph, Donnie, e Mikey (Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo) nella loro fase adolescenziale.

Per concludere, vi lasciamo con il trailer ufficiale di Tartarughe Ninja. Se non lo avete già fatto, fateci sapere cosa ne pensate! Ma ricordatevi che manca poco all'uscita del film: essa è infatti prevista per il 2 Agosto di quest'anno, segnando un rilascio ben anticipato rispetto a quello precedentemente annunciato.