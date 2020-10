Tiziano Ferro, ecco il trailer del documentario in arrivo su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il primo poster del nuovo documentario Amazon Original italiano FERRO, che come facilmente intuibile offrirà un viaggio nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, uno dei più famosi cantanti italiani contemporanei.

Il film offrirà agli abbonati Prime uno sguardo unico sulla storia e le passioni di Tiziano Ferro, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi il 6 novembre 2020.

Ambientato tra Italia e Stati Uniti, FERRO accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell'artista dopo vent'anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare il mondo di Tiziano Ferro, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i fan con la sua straordinaria capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, guardando ai suoi successi, alle cadute, alle lacrime e ai sorrisi.

"Dopo il successo della nostra prima serie non-fiction italiana Amazon Original Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, siamo felici di offrire ai nostri clienti questo documentario Amazon Original italiano che offrirà la stessa qualità produttiva, che i nostri clienti si aspettano da Amazon", ha affermato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italy. "Tiziano ha tanti fan, non solo in Italia. Siamo certi che questo film documentario sarà un grandissimo regalo per tutti loro e un'occasione per il grande pubblico di conoscere come mai prima l 'artista, ma soprattutto l'uomo”.

Tiziano Ferro in persona ha dichiarato: "Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia mi insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. FERRO per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po ’storia, un po’ diario, un po ’terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno."

