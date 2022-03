Titti compie 80 anni: Warner Bros. celebra la star dei Looney Tunes

Il famoso canarino dei Looney Tunes Titti compie ottant'anni, e per l'occasione Warner Bros. ha previsto numerose celebrazioni ed eventi speciali in suo onore che avranno il via nelle prossime settimane.

WarnerMedia Global Brands and Experiences ha dato l’incarico ad un gruppo eterogeneo di artisti di tutto il mondo di ideare e realizzare 80 murales originali, che riflettono la ricca storia e la personalità di Titti: la campagna "80 Years of Tweety" ha preso il via ad Austin al SXSW 2022 l'11 marzo, data in cui è stato presentato ufficialmente il primo gruppo di murales. La celebrazione proseguirà per tutto l'anno nello Studio con i nuovi contenuti su Titti di HBOMax, WarnerMedia Kids & Family, insieme a nuove esperienze a tema e raccolte di Warner Bros. Consumer Products. La celebrazione culminerà nel giorno del compleanno di Titti, il 21 novembre 2022.

In Italia i murales celebrativi di Titti - visto recentemente nel nuovo film Space Jam 2 - saranno realizzati all’interno della campagna internazionale di Cartoon Network (canale 607 di Sky) RIDISEGNA IL TUO MONDO e faranno parte delle iniziative on air e sul territorio che il brand metterà in campo per invitare i bambini a “ridisegnare” il mondo attraverso azioni concrete e quotidiane. Ma oltre ai murales, la celebrazione dell'80° anniversario di Titti presenterà prodotti, contenuti, esperienze a tema e molto altro:

Warner Bros. Consumer Products : proporrà nuove offerte e collaborazioni in tutte le categorie (moda, oggetti da collezione, prodotti di bellezza e altro) durante tutto l'arco dell’anno.

: proporrà nuove offerte e collaborazioni in tutte le categorie (moda, oggetti da collezione, prodotti di bellezza e altro) durante tutto l'arco dell’anno. Warner Bros. Themed Entertainment : si unirà ai festeggiamenti per il compleanno di Titti con murales esclusivi in tutto il mondo, inclusi il Warner Bros. World Abu Dhabi, il Warner Bros. Movie World in Australia e il Parque Warner Madrid.

: si unirà ai festeggiamenti per il compleanno di Titti con murales esclusivi in tutto il mondo, inclusi il Warner Bros. World Abu Dhabi, il Warner Bros. Movie World in Australia e il Parque Warner Madrid. HBO Max : Titti continuerà ad apparire nella serie animata di successo Looney Tunes Cartoons della Warner Bros. Animation, ora in streaming su HBO Max. Verranno mandati in onda nuovi episodi dalla serie Max Original per tutto l'anno, in onore dell'amato canarino giallo.

: Titti continuerà ad apparire nella serie animata di successo Looney Tunes Cartoons della Warner Bros. Animation, ora in streaming su HBO Max. Verranno mandati in onda nuovi episodi dalla serie Max Original per tutto l'anno, in onore dell'amato canarino giallo. Cartoon Network e Cartoonito : In Italia Titti verrà celebrato a novembre con una programmazione speciale in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Cartoonito (canale 46 del DTT) e con protagonista la serie Looney Tunes Cartoons.

: In Italia Titti verrà celebrato a novembre con una programmazione speciale in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) e Cartoonito (canale 46 del DTT) e con protagonista la serie Looney Tunes Cartoons. Monnalisa : Monnalisa ha da poco lanciato un’irresistibile collezione che vede protagonista il simpatico canarino e che include abitini, completi denim e tante t-shirt.

: Monnalisa ha da poco lanciato un’irresistibile collezione che vede protagonista il simpatico canarino e che include abitini, completi denim e tante t-shirt. Fila: Spostandoci sull’abbigliamento sportivo, Fila ha lanciato una capsule collection dedicata ai più piccoli e incentrata su Titti e anche gli altri personaggi Looney Tunes, protagonisti di divertenti illustrazioni che si sposano con i disegni dai colori decisi e allegri del brand Fila. La collezione include anche scarpe e accessori per un total look all’insegna dell’allegria.

Vi ricordiamo che i Looney Tunes torneranno presto in un nuovo film su Willy il Coyote con protagonista la star di The Suicide Squad e Peacemaker John Cena.