Titans: Netflix svela la data d'uscita della terza stagione in Italia

Mentre già si parla di una possibile stagione 5 per Titans, il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato la data d'uscita di Titans 3 per gli utenti italiani.

Considerato che la popolare piattaforma di streaming on demand è stata in passato ed è ancora la casa delle prime due stagioni della serie tv tratta dai fumetti DC Comics, i fan stavano aspettando con ansia un annuncio ufficiale riguardante i nuovi episodi, già andati in onda negli Stati Uniti: ebbene, come si può vedere sul portale del servizio streaming, Titans 3 arriverà su Netflix dall'8 dicembre con tutti gli episodi disponibili.

Secondo la descrizione ufficiale fornita da Netflix, i nuovi episodi di Titans seguiranno Dick Greyson, ex partner di Batman ora divenuto Nightwing, che dopo essersi messo in proprio incontra un gruppo di giovani eroi turbolenti alla disperata ricerca di qualcuno che li guidi. Ospiti speciali dei prossimi episodi anche Bruce Wayne (ancora interpretato da Iain Glenn), Red Hood, Barbara Gordon e Jonathan Crane, il temibile e storico avversario di Batman anche noto come Spaventapasseri.

Ricordiamo che, nella cornice virtuale del DC FanDome 2021 tenutosi qualche settimana fa, la DC ha rinnovato Titans per una quarta stagione, che arriverà prossimamente. Quali sono le vostre aspettative? Siete dei fan della serie? Ditecelo nella sezione dei commenti.