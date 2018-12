Titans, Curran Walters condivide una nuova immagine del suo Jason Todd

Andrà in onda il prossimo 14 dicembre sulla piattaforma DC Universe, finora disponibile solo in America, il penultimo e attesissimo episodio di Titans, prima serie originale della piattaforma streaming dell'etichetta che racconta la storia del gruppo di giovani difensori capitanati da Robin.

Nel mentre dell'attesa, comunque, l'attore Curran Walters ha condiviso via sociale una nuova immagine dedicata al suo Jason Todd, il secondo Robin ufficiale dopo il Dick Greyson interpretato nella serie da Brenton Thwaites. Nel settimo episodio, sappiamo che Dick ha bruciato il suo costume da Robin dopo una serie di eventi significativi, quindi probabilmente in questi due ultimi due episodi vedremo in azione il Jason Todd di Walters in azione.



Titans è incentrato su uno dei team dei fumetti più famosi di sempre, lo show segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. In questa serie action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di ragazzi coraggiosi, nuovi eroi come Starfire, Raven e altri. Visto il successo iniziale, lo show è stato già rinnovato per una seconda stagione.



La serie DC Universe con protagonisti anche Anna Diop e Teagan Croft sarà distribuita su Netflix a partire dal prossimo 11 gennaio 2019, appena dopo l'inizio del nuovo anno.