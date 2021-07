Titans 3, quali novità per Nightwing e Starfire? Gli ultimi scoop

Manca davvero pochissimo al debutto della terza stagione di Titans su HBO Max, e i fan della serie DC non stanno più nella pelle. Ma cosa avranno in serbo per noi i nuovi episodi? Ecco qualche anticipazione.

Il trailer ufficiale della terza stagione di Titans ci ha permesso di dare un primo sguardo ai personaggi e alle dinamiche che vedremo nei nuovi episodi dello show DC di HBO Max, ma sono ancora le domande che restano e che probabilmente non troveranno riposta fino all'arrivo della serie sulla piattaforma.

Tuttavia, un paio di queste sono state indirizzate da TV Line, che ci fornisce qualche anticipazione sui rapporti tra Dick Grayson/Nightwing (Brenton Thwaites) e Kory/Starfire (Anna Diop), e ci suggerisce a quale episodio prestare particolarmente attenzione.

"Ho già visto alcuni episodi della terza stagione di Titans, e Dick finora è stato impegnato nel rivisitare la sua dinamica con Batgirl, l'ora Commissario di polizia di Gotham Barbara Gordon, mentre Kory è stata ripetutamente distratta da qualcosa di molto strano che le sta accadendo (sebbene abbia un gran bel tipo in cui confidare)" scrive Matt Webb Mitovich, ovviamente rimanendo il più vago possibile sull'identità di questo "bel tipo".

E poi aggiunge: "I primi tre episodi arrivano il 12 agosto su HBO Max e ve lo devo dire, il terzo è una roba pazzesca, da tenerti col fiato sospeso tutto il tempo. La mia mascella è ancora sul pavimento".

Di cosa si tratterà? Lo scopriremo solo con l'arrivo di Titans 3 sugli schermi.