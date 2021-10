Titanic: dove vedere il film di James Cameron gratis in streaming

È sempre il momento giusto per un grande classico: nonostante i mille e più passaggi televisivi, dunque, rivedere un pezzo da novanta del cinema degli ultimi 30 anni come il Titanic di James Cameron non è mai una cattiva idea. Ma verso quali lidi bisogna puntare per godersi il film che consacrò Leonardo DiCaprio e Kate Winslet?

Da questo punto di vista, in realtà, la scelta è pressoché obbligata: fermandoci alle piattaforme più famose tra quelle disponibili nel nostro Paese, infatti, né Netflix né Amazon Prime Video ci offrono nel loro catalogo il colossal del 1997 sulla tragedia del transatlantico più famoso della storia.

Andando per esclusione, dunque, non resta che Disney+: nel catalogo della piattaforma della House of Mouse possiamo infatti trovare Titanic pronto per l'ennesimo rewatch senza la necessità di sborsare cifre aggiuntive a quelle già richieste dall'abbonamento al noto servizio streaming.

Per chi non avesse intenzione di abbonarsi a Disney+, naturalmente, c'è sempre l'ipotesi noleggio: il film di James Cameron, in questo caso, è disponibile anche su Google Play, Apple TV+ e Amazon Prime Video al costo di 3,99 euro. Cos'aspettate, insomma? Jack e Rose vi aspettano! Cinema a parte, intanto, qualche giorno fa è stato annunciato l'incredibile set LEGO del Titanic.