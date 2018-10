Titanic: una replica esatta della nave salperà nel 2022

A venticinque anni esatti dall'uscita in tutto il mondo del celebre film di James Cameron con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, il Titanic tornerà nuovamente a solcare le acque dell'oceano nel 2022.

Come riportato dalla CNN, l'uomo d'affari e politico australiano Clive Palmer ha annunciato che la costruzione del Titanic II è ripresa dopo una disputa finanziaria iniziata nel 2015 tra la società madre Blue Star Line Mineralogy e la società Citic Limited di proprietà del governo cinese.

Pubblicizzata come una copia esatta della nave originale costruita nel 1912, questa versione aggiornata includerà scialuppe di salvataggio modernizzate, apparecchiature di navigazione all'avanguardia e la miglior tecnologia radar disponibile sul mercato, quindi ci vorrà un iceberg particolarmente insidioso per affondarla. Il Titanic II sarà a propulsione diesel, ma le iconiche colonne di fumo saranno ancora presenti: verrà messo in servizio sulla rotta originale Southampton - New York attraverso l'Atlantico, anche se secondo CruiseArabia il viaggio inaugurale della nave porterà il Titanic II a Dubai, 110 anni dopo la prima e unica traversata del Titanic.

Secondo Blue Star Line, la nave includerà nove ponti e 835 cabine per contenere 2.435 passeggeri totali. "Blue Star Line creerà un'autentica esperienza Titanic, offrendo ai passeggeri una nave con gli stessi interni e il layout della cabina della nave originale, integrando le moderne procedure di sicurezza, i metodi di navigazione e la tecnologia del 21° secolo per produrre il più alto livello di comfort e lusso'', ha dichiarato Palmer in una dichiarazione ufficiale.

In calce all'articolo potete ammirare una riproduzione digitale che mostra come sarà l'aspetto del Titanic II una volta che i lavori saranno completati.

Il film di James Cameron uscì nel 1997 e ottenne 11 premi Oscar su 14 nomination, record ad oggi rimasto imbattuto e condiviso solo con Ben-Hur e Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re (per numero di Oscar vinti) e con Eva contro Eva e La La Land (per numero di nomination).