Titanic torna al cinema in Italia: Disney svela la data d'uscita della nuova edizione

Dopo aver svelato le date d uscita per i prossimi film Marvel nel Bel Paese, Disney Italia ha confermato anche la nuova re-release di Titanic, capolavoro scritto e diretto da James Cameron che tornerà ancora una volta sui grandi schermi delle nostre sale cinematografiche.

Il grande successo del 1997, diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo di Caprio e Kate Winslet, tornerà nelle sale italiane il 9 febbraio 2023, con un giorno di anticipo rispetto alla re release di Titanic negli USA, prevista invece per il 10 febbraio del prossimo anno: nel film la protagonista Rose (Kate Winslet) è una giovane donna dell’alta società che si sente soffocata dal suo arrogante promesso sposo. Incontrerà Jack (Leonardo DiCaprio), un artista dallo spirito libero che le aprirà gli occhi e le ruberà il cuore, ma quando la nave si scontra con un iceberg nelle fredde acque del Nord Atlantico il viaggio dei due giovani amanti si trasforma in una corsa mozzafiato per la sopravvivenza.

La nuova uscita di Titanic sarà il terzo appuntamento con James Cameron nei prossimi mesi: dal 22 settembre, infatti, la Disney riproporrà nelle sale Avatar del 2009, col miglior incasso della storia del cinema pronto ad aumentare la sua distanza dallo sfidante Avengers: Endgame; il 14 dicembre prossimo, invece, sarà la volta di Avatar: La via dell'acqua, attesissimo sequel che proverà a replicare il successo del capitolo originale dando il là ad una saga composta da altri quattro episodi che arriveranno nei prossimi anni.

Dopo oltre un decennio ad operare dietro le quinte, James Cameron è pronto a riprendersi le scene e lo farà in grande stile.