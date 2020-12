Titanic, la spiegazione di un piccolo buco di trama relativo alla collana di Rose

Nel primo atto del Titanic di James Cameron, la vecchia Rose afferma di aver "indossato il Cuore dell'Oceano" solo una volta, ma in tutto il lungo flashback che è poi il film, la verità è che la Rose interpretata da Kate Winslet quella collana l'ha indossata in più di un'occasione, dunque per molti si tratterebbe di una svista di sceneggiatura.

Proprio Il Cuore dell'Oceano, una preziosa collana di diamanti, porta avanti la narrazione in Titanic. Il momento a cui si riferisce l'ormai anziana Rose a inizio film, quello che sarebbe l'unica occasione in cui aveva indossato la collana, è la famosa e romantica scena del ritratto, dove posando nuda per Jack (Leonardo DiCaprio), Rose non indossa altro che il gioiello.



Il Cuore dell'Oceano, però, Rose lo ha anche indossato una seconda volta, e per l'esattezza quando il fidanzato Cal gliela regala. Al minuto 46, quando la ragazza si sta godendo un po' di tranquillità dopo essere stata salvata da Jack, Cal le fa visita e ovviamente non comprende la fonte della grande malinconia della compagna. Arriva però con un regalo, Il Cuore dell'Oceano, un diamante da 55 carati appartenuto a Enrico XVI, legandogliela al collo.



È importante sottolineare anche come questo momento non accada lo stesso giorno del ritratto, altrimenti si potrebbe dire che "una sola volta" potrebbe riferirsi a "un solo giorno". La spiegazione sarebbe che, avendogliela legata attorno al collo Cal, per provarla, Rose non la stesse "indossando" veramente, e questo risolverebbe il cosiddetto buco di trama.



