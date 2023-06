Titanic, scoprite il più grande fan di tutti i tempi: possiede 1560 copie del film!

Un vero e proprio superfan del capolavoro di James Cameron Titanic, l'indimenticabile 'ultimo kolossal hollywoodiano' con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, ha raccolto ben 1.560 copie del film su VHS e ha l'ambizione di arrivare a collezionarne un milione.

Il fan, che si fa chiamare JD (o anche titanicfan97 su TikTok) ha parlato con Variety della sua a dir poco epica collezione dedicata a Titanic, rivelando che nella cerchia di appassionati è diventato un vero e proprio idolo, al punto che diversi fan da ogni parte del mondo hanno iniziato ad inviarli gadget e memorabilia ispirati al kolossal, come un Jack Dawson all'uncinetto e persino il pezzo di una sedia a sdraio appartenuta alla vera nave Titanic.

"Nel 2012, abbiamo iniziato a raccogliere alcune copie", ha detto JD alla pubblicazione. "Il negozio aveva in esposizione delle VHS di Titanic sullo scaffale più alto, e a guardarle sembravano gloriose. E mi sono detto, 'okay, probabilmente nessuno le comprerà mai.' Ma il fatto è che si tratta di pezzi super economici, quindi abbiamo preso una scatola e l'abbiamo riempita con tutte queste copie di Titanic, e da lì piano piano abbiamo iniziato a collezionarne quante più possibile. Ne avevamo circa 100 prima che iniziassi a realizzare TikTok su questa cosa, circa l'anno scorso. In pochi mesi la cosa è letteralmente esplosa: siamo passati da 100 a 1.560 circa. Non ho più alcun controllo su questo fenomeno, a questo punto."

Ma dato che Titanic è uno dei film più redditizi di sempre anche in ambito home-video, ci sono parecchie copie in VHS là fuori, da qualche parte, pronte ad essere collezionate: "Ne hanno realizzati circa 25 milioni", ha precisato JD. "Quindi il nostro obiettivo è arrivare almeno ad un milione di copie...penso di poter recuperare questo quantitativo, più o meno."

Per altre curiosità, sapete che da qualche tempo è possibile fare la proposta di matrimonio sul vero Titanic?