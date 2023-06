Titanic, scomparso un sottomarino che faceva escursioni nella zona del relitto

Ai misteri che hanno sempre circondato il Titanic se ne aggiunge un altro. E' scomparso un piccolo sommergibile che, periodicamente, portava piccoli gruppi di passeggeri in esplorazione in acque profonde per visitare il relitto di uno degli incidenti in mare più famosi della storia.

Secondo quanto trapelato, il mezzo di trasporto sarebbe scomparso al largo delle coste di Terranova e ospiterebbe almeno cinque persone. Il piccolo sommergibile è adeguatamente attrezzato per fare questo tipo di viaggi, affrontando una discesa di ben 8 ore e una lunga esplorazione subacquea. Dopo esser scomparso dai radar sono state immediatamente messi in modo i mezzi di ricerca e di soccorso in modo da poter rintracciare il sommergibile.

Al momento si starebbe cercando un sottomarino delle dimensioni di un camion che trasporta cinque persone e di solito si immerge con una scorta di ossigeno di quattro giorni. La Guardia Costiera degli USA sta guidando i soccorsi nonostante non sia ben chiaro quando il mezzo sia scomparso e quante persone siano effettivamente a bordo. Questo non è l'unico mistero che ruota intorno allo storico relitto. Dopo anni è stato identificato un segnale che venne rilevato vicino al Titanic nel 1998.

I resti del Titanic intanto vengono consumati da dei microbi marini che si stanno nutrendo del metallo e delle scorie attaccate. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!