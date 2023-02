Titanic è un'altra scommessa vinta per James Cameron: 'La mia carriera poteva finire'

Da oggi Titanic di James Cameron torna nelle sale in occasione dei festeggiamenti del suo 25esimo anniversario, e in una nuova intervista promozionale l'autore ha guardato indietro all'incredibile successo ottenuto dal film con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio e alla sua eredità transgenerazionale.

"Quando mi trovavo immerso nella lavorazione del film, se non sbaglio mancavano circa sei mesi per completare la post-produzione, ero ormai convinto che la mia carriera sarebbe finita" ha ricordato l'autore canadese in una nuova intervista con Total Film. "Ero convinto che non avremmo guadagnato neanche un centesimo, e sapevo che eravamo costati una montagna di soldi alla 20th Century Fox: non mi avrebbero mai perdonato per il fiasco verso cui stavamo andando incontro!". Il regista, che recentemente ha ricordato con orgoglio il trailer spoiler di Terminator 2, oggi se la ride ripensando al successo planetario di Titanic: "Ma a volte c'è questa cosa incredibile che accade a Hollywood: quando hai successo, tutto è perdonato", ha aggiunto.

Chiamarlo successo del resto è un eufemismo: Titanic divenne - ed è ancora oggi - un fenomeno culturale, un tempo il film con il maggior incasso di tutti i tempi (fino a quando un altro dei film di Cameron, Avatar, non lo ha superato) e detentore dei due più importanti record agli Oscar, quello di 14 nomination totali (insieme ad Eva contro Eva e La La Land) e quello del maggior numero di vittorie, 11, tra cui Miglior film e Miglior regista (record condiviso con Ben-hur e Il signore degli anelli: Il ritorno del re). Per il regista, comunque, la ricetta ideale non è fatta solo di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio: "Kate e Leonardo sono due protagonisti perfetti, ma anche il cast di supporto è perfetto, e la musica...basta ascoltare quella musica per vedere il film nella testa. La musica di James Horner ti spezza il cuore, e penso che anche se avessimo scelto gli attori più brutti del mondo, e non l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto Kate e Leo, quella musica avrebbe fatto la differenza."

Titanic è al cinema da oggi anche in Italia. Per altri contenuti scoprite queste 10 curiosità che forse non sapete su Titanic.