Titanic, quando l'intera crew finì sotto allucinogeni: cosa successe sul set?

Titanic continua a essere un capolavoro a 25 anni di distanza dal debutto in sala, ma i retroscena produttivi, a quanto pare, sono tanto entusiasmanti quanto la storia stessa... Per esempio, sapevate che l'intera crew è finita sotto l'effetto degli allucinogeni?

L'incidente fu premeditato da un gruppo di criminali, i quali, intrufolati nel set in Nuova Scozia, aggiunsero una miscela ignota nella zuppa di vongole che veniva servita al cast e alla troupe; la polvere in questione prende il nome di PCP (allucinogeno dissociativo), anche conosciuto come "polvere d'angelo". Oltre 80 persone ne risentirono negativamente, e alcune di esse finirono in ospedale a causa della gravità dei sintomi.

La spiegazione più plausibile era un avvelenamento da molluschi, ma alcune strani reazioni – membri del cast e della troupe che volevano vedere un prete, parlavano con un finto walkie-talkie, ballavano strane danze, pugnalavano il prossimo con le penne – spinsero il regista James Cameron a prendere una decisione drastica: auto-indursi il vomito, così da evitare gli effetti collaterali del farmaco. Riuscì miracolosamente nell'intento, ma, in compenso, rimase con uno sguardo talmente iniettato di sangue da spaventare il prossimo.

I responsabili, però, non furono mai catturati: che fossero membri licenziati per la loro negligenza? Il rancore accumulato, unito alle conoscenze per accedere nel set durante gli orari più furtivi, sembra confermare l'ipotesi; o almeno questo è il parere di James Cameron.

Purtroppo, episodi simili sono più comuni di quanto non si pensi: era il maggio 2023 quando una maxi operazione nel dark web arrestò 288 persone, sequestrando oltre 850 chilogrammi di droga.