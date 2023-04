Titanic, da ora si potrà fare la proposta di matrimonio sul vero relitto: costa 1 milione!

Siete fan di Titanic di James Cameron, state per sposarvi e avete un milione di euro da parte? Bene, grazie all'agenzia ApoteoSurprise, specializzata in proposte di matrimonio strepitose, i Jack del 21° secolo potranno di chiedere la mano della loro Rose rievocando la scena più emblematica del film.

Nella località balneare di St. John's, situata nella provincia canadese di Terranova e Labrador, la coppia incontrerà l'equipaggio della spedizione e salirà a bordo della nave che due giorni dopo li porterà sul luogo dell'affondamento del RMS Titanic. Dopo aver percorso 400 miglia nautiche nell'Oceano Atlantico settentrionale, accompagnati da un capo spedizione e due scienziati, i due innamorati saliranno a bordo di un sommergibile ad alta tecnologia progettato per l'esplorazione di grandi profondità. Dopo due ore di discesa, gli innamorati raggiungeranno il fondale a 3800 metri e inizieranno a scorgere, tra le creature bioluminescenti, detriti corrosi e alcuni oggetti personali appartenuti ai passeggeri della nave. A quel punto sarà arrivato il momento tanto atteso: la vista del relitto del RSM Titanic, che dorme da più di un secolo nell'oscurità.

Sulle note di "My Heart Will Go On" di Céline Dion, gli innamorati riconosceranno immediatamente la location della scena d'amore cult tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. In questo preciso momento, il corteggiatore - diventato il vero 'Ree del mondo', almeno quello oceanico - tirerà fuori dalla tasca la scatola per anello di fidanzamento e farà la sua proposta di matrimonio, tra gli applausi degli altri membri della spedizione. Alla fidanzata verrà regalato un mazzo di rose e i promessi sposi festeggeranno con lo champagne il momento più magico della loro esistenza.

Come detto, il servizio sarà offerto alla modica cifra di un milione di euro dunque...iniziate a risparmiare! Maggiori informazioni, per chi è interessato, sono disponibile nel link della fonte in calce all'articolo.

