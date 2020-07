TItanic, perché Jack non si salvò con Rose? Un video su TikTok svela il mistero

Inutile mentire, siamo tutti colpevoli: tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo preso in giro il finale di Titanic e l'ormai celebre sacrificio di Jack, che rinuncia a salire sulla porta che potrebbe metterlo in salvo per lasciar spazio all'amata Rose.

Il motivo è sempre lo stesso: dalle immagini del film di James Cameron si nota chiaramente che sulla porta ci sarebbe abbastanza spazio per entrambi e che, quindi, non ci sarebbe stato motivo per il povero Leonardo Di Caprio di morire assiderato.

Un video apparso in queste ore su TikTok, però, ha posto una volta per tutte fine ad una questione che in realtà, per chiunque abbia qualche nozione di fisica, non è mai esistita: come viene spiegato chiaramente nel video, infatti, il problema della porta era relativo non allo spazio a disposizione, bensì alla galleggiabilità.

In parole povere: Jack e Rose avrebbero potuto mettersi comodi senza troppi problemi sul pezzo del relitto, ma con il peso di entrambi la porta sarebbe sicuramente affondata. Tutto chiaro adesso? Per chi avesse ancora qualche dubbio, comunque, il video in questione spiega tutto con alcuni esempi decisamente efficaci.

Vediamo, intanto, quali personaggi di Titanic sono realmente esistiti; ecco, invece, il motivo per cui James Cameron odiava la celebre canzone di Titanic.