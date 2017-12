Titanic: la Paramount voleva Matthew McConaughey come protagonista

Nel corso della sua recente ospitata aldiha rivelato indiscrezioni inedite sulla pre-produzione di uno dei film più conosciuti della storia del cinema:

Secondo l’attrice, la prima scelta della Paramount per il ruolo di Jack Dawson era Matthew McConaughey e che il provino lei lo sostenne infatti proprio con l’attore Premio Oscar per Dallas Buyers Club. “Ho fatto il mio provino insieme a Matthew, non è strano? Non l’avevo mai detto in pubblico. Ho sostenuto il provino con Matthew, che era semplicemente fantastico. Solo che non ci sarebbe stata tutta la questione del Jack e Rose, Kate e Leo”.

All’epoca, McConaughey era ancora praticamente sconosciuto, essendo comparso ne La vita è un sogno di Richard Linklater e in una manciata di altri film, ma era la prima scelta dello studio; Cameron, invece, era più indirizzato verso Billy Crudup, ma la volontà di avere un attore che sembrasse molto giovane (sui vent’anni), aiutò sensibilmente Leonardo DiCaprio ad ottenere la parte. Titanic tornerà nelle sale americane per celebrare il 20° anniversario della sua uscita.

La Winslet sarà nelle sale italiane dal 14 dicembre 2017 con La ruota delle meraviglie, il nuovo film di Woody Allen.