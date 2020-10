Titanic, Leo DiCaprio e Kate Winslet amici sul set: consigli sul sesso sotto una coperta

Nonostante il romanticismo tra Jack e Rose in Titanic, da anni è risaputo che il rapporto tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non li ha condotti all'amore ma ad una solida amicizia che dura ormai da molto tempo. Un'amicizia che li ha visti crescere insieme e che già sul set di Titanic era piuttosto consolidata, considerando le loro abitudini.

Le riprese di Titanic si svolsero dal luglio 1996 al marzo 1997, quando DiCaprio e Winslet avevano rispettivamente 22 e 21 anni. Le due star maturarono all'epoca alcune abitudini preludio di un'amicizia che dura tutt'oggi.

Tra una ripresa e l'altra del kolossal di James Cameron, Leo e Kate si divertivano a rannicchiarsi sotto una coperta e parlare di sesso.



Poche amicizie a Hollywood possono essere paragonate a quella tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, tanto che l'attrice ha definito il collega come 'il suo miglior amico al mondo'. Un rapporto inseparabile suggellato da diversi avvenimenti, come quando DiCaprio accompagnò Kate Winslet all'altare durante il suo matrimonio con Edward Abel Smith, sposato nel dicembre 2012 a New York.

A svelare l'aneddoto che vi abbiamo riportato è stata proprio Kate Winslet:"Non ci confrontavamo, era più una specie di 'No, non farlo così, fallo così', è molto bravo in questo. Devo dire che molti di quei consigli sessuali che mi ha dato hanno funzionato. E so che lo stesso è stato per lui" ha dichiarato l'attrice. In ogni caso Titanic è diventato uno dei melodrammi più amati del cinema contemporaneo; tuttavia James Cameron ha confessato di aver odiato la canzone di Céline Dion.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Titanic.