Titanic compie 20 anni e torna nelle sale con un nuovo trailer

La 20th Century Fox ha diffuso in streaming un nuovo trailer per il ritorno nelle sale americane di, in occasione del 20° anniversario dell’uscita del kolossal dicon

La pellicola, uscita il 19 dicembre 1997, fu protagonista di un primo ritorno nelle sale nell’aprile del 2012 in una nuova riedizione in 3D, mentre nel 2015 ci fu Titanic Live, riproposizione del film con l’esecuzione delle musiche di James Horner dal vivo. Adesso, il secondo film con il più alto incasso nella storia del cinema (forte dei suoi oltre 2 miliardi di dollari), tornerà nelle sale statunitensi in Dolby Vision.

Il Dolby Vision HDR è stato progettato per regalare una qualità ancor più professionale per quanto riguarda il colore e la luminosità delle immagini (il doppio più luminose rispetto ai cinema standard), forti di una ratio di contrasto un milione a uno.

Titanic sarà di nuovo nelle sale d’oltreoceano dal 1° dicembre 2017. Ancora nessuna notizia circa un’eventuale uscita italiana.