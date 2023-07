Titanic, quella volta che Kate Winslet rischiò di morire davanti a James Cameron

Kate Winslet ha rilasciato un'intervista a Stephen Colbert nella quale ha parlato anche della lavorazione di Titanic, il kolossal di James Cameron che la rese famosa in tutto il mondo. Nella chiacchierata, Winslet ha ricordato anche diversi incidenti vissuti sul set che avrebbero potuto costarle la vita.

Oltre ai classici quesiti sulla scena madre del film con la porta usata come salvagente e il ritratto di Rose, Colbert ha chiesto all'attrice anche la verità legata alla polmonite che avrebbe preso durante le riprese.



In realtà Winslet - che nel 2020 raccontò il cambiamento di James Cameron da Titanic ad Avatar 2 - non ebbe la polmonite ma soffrì di ipotermia e all'esclamazione di Colbert sul freddo provato dall'attrice, la risposta è stata piuttosto eloquente:"Avevo davvero un fottuto freddo!". Kate Winslet ha ricordato che c'era troppa acqua nella vasca ricreata per ambientare l'Oceano Atlantico, per poterla riscaldare tutta quanta e chiaramente il freddo dell'acqua ha giocato qualche brutto scherzo al cast e alla troupe.



Già nel 1997 al Los Angeles Times Winslet aveva dichiarato che i sei mesi di riprese furono un calvario:"Mi sono scheggiata un piccolo osso del gomito, e ad un certo punto avevo profondi lividi su tutte le braccia, sembravo una moglie maltrattata".



Qualche mese fa Winslet parlò della severità di James Cameron sul set di Titanic; con il regista l'attrice è tornata a lavorare nel franchise Avatar.